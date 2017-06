Diegenen onder u die in hun studentenjaren weleens naar Frankrijk afreisden voor de druivenpluk, zullen door ‘Ce qui nous lie’, de nieuwe film van Cédric Klapisch (van het onvergetelijke ‘L’auberge espagnole’), ongetwijfeld worden teruggevoerd naar wat misschien wel de tijd van hun leven was. Overdag met emmer en snoeitang onder de moordende zon tussen de wijnranken staan, ’s avonds zingen en dansen en met de andere plukkers verbroederen in de schuur: tijdens de wijnplukscènes in ‘Ce qui nous lie’, het verhaal van twee broers en een zus die een uit drie premiers crus bestaand domein erven, knéttert de levenslust – ‘Drink nog wat!’ – op de papillen. Spijtig dat Klapisch zich voor het overige vooral toespitst op de nogal kleffe probleempjes van die drie kinderen. Meer hartsnarenpluk dan wijnpluk dus, maar dat zal ons vanavond niet tegenhouden om te drinken tot we lallen, want met af en toe een beetje lallen – zo leert ons deze film – is helemaal niks mis!