In feite zit u hier te kijken naar een lang uitgerokken versie van die beroemde scène in ‘Jaws’ waarin Matt Hooper zich door Quint en Chief Brody in een stalen kooi onder water laat takelen en prompt het bezoek krijgt van de Grote Witte. In de horrorprent ‘47 Meters Down’ zijn het twee Amerikaanse meiden die in de kooi plaatsnemen en na een probleempje met de windas op de bodem van de zee neersmakken. Twee door en door irritánte meiden, zo dienen we hier aan toe te voegen, die in het begin van het avontuur nog alles ‘amazing’ vinden, maar die binnen de kortste keren met ondraaglijke piepstemmetjes zinnetjes beginnen uit te kwaken als ‘I’m sóóóóó scared!’ Terwijl we hen zagen spartelen, begon het ons te dagen dat ‘47 Meters Down’ een mooi voorbeeld vormt van zich onbedoeld omkerende genegenheid: wij wensten de haai hoe langer hoe meer een smakelijke brok toe, en die twee chicks een trage, gruwelijke dood.