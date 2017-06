Mijn naam is Optimus Prime! Aangezien uw filmrecensent zich op de intensive care bevindt, nadat hij na de IMAX-3D-screening van ‘Transformers: The Last Knight’ met een balpen en onder het brullen van ‘De hoofdpijn, de hoofdpijn!’ is overgegaan tot een schedelboring bij zichzelf, grijp ík hier het woord! En mijn boodschap is dat u onverwijld moet gaan kijken naar ‘The Last Knight’, een spektakel vol vuurballen, vuurspuwende stalen dino’s, donderende explosies, in elkaar beukende Autobots en planeten die langs elkaar heen schrapen! Er zullen momenten zijn dat uw hoofd op springen staat, maar in die 2,5 uur zullen mijn Autobots en ik u geen seconde laten ademhalen! Mijn naam is Optimus Prime, en in naam van alle Migrainebots maan ik u aan om te gaan kijken naar de allerlaatste ‘Transformers’-episode die – ik pink een ijzeren traan weg – werd geregisseerd door mijn Grote Schepper, Michael Bay! Breng balpennen mee!