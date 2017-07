In ‘La fille de Brest’ dokkert er géén Transformer op u af, flitst er géén Power Ranger door het zwerk of breekt er géén Avenger door de geluidsmuur. Wie in dit op waargebeurde feiten gebaseerde drama wél als een oorlogsmachine door het beeld dendert, is Sidse Babett Knudsen, u beter bekend als premier Brigitte Nyborg uit ‘Borgen’. Zij vertolkt Irène Frachon, een dokter uit Brest die anno 2009 tot de schokkende vaststelling komt dat de inname van Mediator, een medicament dat ervoor zorgt dat de kilo’s eraf vliegen en dat dan ook erg populair is bij zwaarlijvige patiënten, kan leiden tot een slecht functionerende hartklep.