Chris Evans – Captain America! – vertolkt in dit drama van regisseur Marc Webb – van het mooie ‘(500) Days of Summer’ – een klusjesman die tegen zijn bloedeigen moeder (Lindsey Duncan) een bittere juridische strijd uitvecht over het hoederecht van zijn nichtje (Mckenna Grace), een 7-jarig wonderkind dat complexe differentiaalvergelijkingen oplost met hetzelfde gemak waarmee wij een biertje ontkurken én opdrinken.