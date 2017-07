Gurinder Chadha waagt zich in dit historische drama aan een lastige evenwichtsoefening: enerzijds wil ze u inzicht verschaffen in de politieke mechanismen die in 1947 leidden tot de onafhankelijkheid van India en de afscheiding van Pakistan, anderzijds probeert ze de impact van die gebeurtenissen op de gewone man te tonen. De eerste insteek leidt tot een reeks boeiende praatscènes waarin een topcast (onder wie Hugh Bonneville en Michael Gambon) de boedelscheiding bedisselt, de tweede leidt tot een sliert melige tafereeltjes waarin geliefden schreiend naar elkaar op zoek zijn. Slechts af en toe werkt de evenwichtsoefening écht, bijvoorbeeld wanneer de bedienden in de keuken staan te bespreken wat de hoge heren in de salons net hebben beslist. Deze beladen geschiedenis had een meer epische adem verdiend, maar we hoorden wel één epische oneliner: ‘We hebben een kracht nodig die politici nooit durven te gebruiken: de kracht van de liefde.’ Kom terug, Gandhi!