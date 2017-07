Dit hadden we nog nooit gezien: een Thaise roadmovie waarin een uitgerangeerde architect on the road gaat met... een olifant. En ook al krijgt hij onderweg te horen dat hij ‘niet het type man is om met een olifant te reizen’, toch hangt er tussen beiden een mooie chemistry. Zoals je een kind bij het handje neemt, zo weten wij nu, zo neem je een olifant bij de slagtand. Iedereen die ooit ‘The Straight Story’ of ‘Paris, Texas’ heeft gezien, weet dat roadmovies het moeten hebben van het geluid van de melancholische stap, van de poëzie in de lucht, en van de verscheidenheid van de ontmoetingen onderweg. En regisseuse Kirsten Tan mag dan wel spelen met Ry Cooder-achtige gitaarakkoorden, het is op die vlakken dat ‘Pop Aye’ het wat laat afweten. Het gesprek met de travestiet ontbolstert nooit tot een poëtisch moment, de ontmoeting met de bedelaar krijgt een klef staartje. Kai-Mook laat ontgoocheld de slurf hangen.