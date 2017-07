Dat kippenvel! Die heftige polsslag! Die traan die van de gelegenheid gebruikmaakte om slinks aan onze linkerooghoek te ontsnappen! Yep, achteraf stonden we er zelf een beetje versteld van hoe diep deze film, deel drie uit de in 2011 heropgestarte ‘Planet of the Apes’-reeks, ons had geraakt. Werden de ‘Planet of the Apes’-films uit de jaren 60 en 70 altijd maar ridiculer, dan wint de nieuwe franchise met elke nieuwe aflevering aan kracht.