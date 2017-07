Ik blijf er bij dat dit allerminst evidente films zijn om te quoteren. Uiteraard kan je van mening zijn dan dit op niks trekt en dat ook staven aan enkele voor de hand liggende zaken (zie sommige zaken in de review hierboven). Daarnaast kan je evengoed menen dat dit bijzonder vooruitstrevende cinema is, en ook dit kan je staven aan de hand van enkele zaken. Films zoals deze van Malick zijn - voor mij althans - werken die echt niet zitten te wachten op een aantal sterren. Stop daar eens mee. Je ziet ze (misschien is 1 keer genoeg), ervaart ze, komt buiten uit de zaal en gaat verder met je leven. Vechten tegen de drang om ze te willen begrijpen en doorgronden - een automatische reactie bij eender welke vertelling. Stop daar eens mee. De nieuwe prent vergelijken met al zijn vorige en hem willen plaatsen in je eigen rangschikking. Stop daar eens mee. Ervaar en ga verder. Heerlijke houding voor een toeschouwer van eender welk type werk. Ik zag Song To Song en ik zag iemand die de wel heel vastgeroeste filmtaal (plotgedreven beeldvertelling met daarbij horende identificatie met een hoofdfiguur die een onafwendbare kentering doorspartelt) heel eenvoudigweg maar bijzonder grensverleggend op losse schroeven plaatst en een werk aflevert waarbij de 'vertelling' een véél grotere affiniteit heeft met muziek en geuren (parfums als je wil) dan met literatuur - wat nog steeds wordt beschouwd als de kunstvorm die meest overlapt met cinema. En het vastgeroest zitten van de filmtaal wordt telkenmale bewezen we buitenkomen bij een Malick-film, want velen zijn ronduit gechoqueerd door wat ze zien als vrijblijvendheid, navelstaarderij, pretentie... Maar dat is het net niet. Malick is net een enorme verademing voor me. En ik ken geen sterren toe aan Song To Song, maar ik ben verdomd blij dat ik die vreemde ontmoeting heb mogen meemaken in mijn leven.