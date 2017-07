Dit zwaarbeladen drama draait rond de confrontatie tussen een man (de als immer uitmuntende Ben Mendelsohn) en de jonge vrouw (Rooney Mara) met wie hij een affaire had toen ze nog minderjarig was. Zijn straf heeft hij uitgezeten, maar de trauma’s zijn nog lang niet verwerkt. De vraag is natuurlijk wat er in het verleden precies is gebeurd: was zijn wens om met haar weg te lopen ingegeven door ware liefde? Is hij een pedofiel? Op die beschuldiging verdedigt hij zich door te stellen dat hij altijd shorts droeg, een kledingstuk dat een pedofiel nooit zou durven aan te trekken uit angst dat zijn erectie zichtbaar zou zijn. Verder stelt hij dat zij vroegrijp was, maar is het niet typisch voor zo’n man dat hij zo’n flauw excuus zou gebruiken? Het is in dit ongemakkelijk makende spanningsveld, tussen verleiding en misbruik, dat ‘Una’ u – willen of niet – meetrekt. Onze uitsmijter, een grapje over een bermuda, laten we bij dezen achterwege.