Onze ergste nachtmerrie? Tot voor kort was dat: leven in een dystopie waarin de vleeseters (schotel ons een steak-friet met sla en bearnaise voor en wij zijn gelukkig) op bevel van de veganistische oppergezaghebbers zijn veroordeeld tot het dragen van een ratel, zoals de pestlijders in de middeleeuwen. Sinds we ‘Despicable Me 3’ hebben ondergaan, is dat: opgesloten worden in een kelder met enkele duizenden van die ellendige gele eenogige mormels die men gemeenzaam Minions noemt. Luister, wij willen hier niet de moraalridder uithangen, maar hoe is het mogelijk dat men onze ukken dit soort animatie durft voor te schotelen, dat u het gevoel geeft dat u een psychose meemaakt en bovendien ook de intro van het schitterende ‘Take On Me’ van A-ha durft te misbruiken? De folterkist, de knieënsplijter: geen enkel middeleeuws martelwerktuig is wreed genoeg voor de makers van dit onding. Aha!