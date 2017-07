Een hotelkamer in Caïro, een levenloos lichaam, een bloedvlek op het tapijt... Inspecteur Noredin – een als een ketter rokende flik die er niet voor terugdeinst het geld uit de zakken van het lijk te stelen – mag de moord op zangeres Lalena uitpluizen. Zijn onderzoek voert hem niet naar de piramiden, maar naar plekken die niet in de reisfolders staan: schimmige nachtclubs, verborgen opiumkelders, de salons van de macht, en uiteraard ook naar het bed van een femme fatale. Schitterend trouwens hoe die heren in die salons hun geldhonger goedpraten: ‘Mannen mogen geen goud dragen, want op de dag des oordeels zal het goud in een allesverterend vuur veranderen. Maar sommigen riskeren het.’ De regisseur geeft zijn film extra spankracht door het verhaal te situeren aan de vooravond van de Egyptische revolutie: Moebarak is nog aan het bewind, maar in de achtergrond bericht het televisiejournaal over oproer in de straten. Sfeerrijke Egyptische krimi.