In deze documentaire onderneemt de cineaste Agnès Varda samen met de kunstenaar JR een roadtrip door Frankrijk. Hun vervoermiddel: een soort rijdende fotoautomaat, waarin de dorpelingen die ze onderweg ontmoeten, zich kunnen laten fotograferen. Varda door het Franse landschap te zien trekken, soms in de voetafdrukken die ze er tientallen jaren geleden zelf achterliet, gaf ons op de één of andere manier het elegische gevoel dat we naar een Laatste Getuige zaten te kijken: Varda is immers één van de laatste nog levende cineasten die in de jaren 60 mee de Franse nouvelle vague vormgaf (een gevoel dat nog wordt versterkt door de wetenschap dat dit wellicht haar laatste film is: ze nadert de 90, haar ogen zijn befloerst door ouderdomsverziendheid, het schip naar de Grijze Havens ligt klaar). De ontmoeting met haar compagnon de route van weleer, Jean-Luc Godard – of beter gezegd met zijn geest – vormt het even droeve als hilarische hoogtepunt van deze lieflijke documentaire.