Als Daario in ‘Game of Thrones’ heeft de Nederlandse acteur Michiel Huisman – de polderversie van Matthias Schoenaerts – de mooiste job ter wereld: hij mag af en toe de sponde delen met drakenlady Daenerys Targaryen. Hoor onze afgunst knetteren! Dankzij ‘Game of Thrones’ begint Huisman in Hollywood meer en meer rollen binnen te halen: zo acteerde hij al in ‘The Age of Adaline’ en zien we hem straks naast Katherine Waterston en Luke Evans aan het werk in het drama ‘State Like Sleep’. En slapen is wat we bijna deden tijdens ‘2.22’, een magisch-realistisch drama over een luchtverkeersleider (Huisman) die in een reeks steeds terugkerende gebeurtenissen – van het ratelen van een boormachine tot het neerkomen van een regendruppel – een patroon meent te ontwaren. Een intrigerende premisse, maar het übermelige amoureuze subplotje, het inspiratieloze gebruik van de speciale effecten en de duffe voice-over (‘Ever had a dream that felt real?’) laten geen draad van de magie heel.