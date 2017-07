OORLOG Eerst even melden dat uw dienaar het onbeschrijfelijke genoegen had om het langverwachte oorlogsepos van de maker van ‘Inception’ en ‘Interstellar’ te mogen aanschouwen in de meest ideale omstandigheden: in de IMAX-zaal van Kinepolis Brussel. En het klinkt misschien gek, maar vooraf, terwijl we daar in gespannen verwachting in ons stoeltje zaten, leek het wel alsof dat reusachtige witte doek, dat van nok tot vloer maar liefst één volledige zaalwand beslaat, ons op de één of andere magische manier toesprak: ‘Luister, jij nietige mier. Klamp je maar vast aan je stoelleuning, want zo dadelijk zal ik je honderd minuten lang overrompelen zoals je nog nooit bent overrompeld.’