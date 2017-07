Een Christopher Nolan film is ondertussen heel herkenbaar - je ziet zijn stem. Bravo. Maar helaas ook de telkens terugkerende fouten. De film schiet perfect uit de startblokken - met een ongemeen brutale eerste 20 minuten. Waarlijk perfect. Knappe beelden, intense en rijke klankband en bovenal: de beste Hans Zimmer score in jaren - hij is hier de enige die vrijwel voortdurend de hardcore-attitude aanhoudt. Nolan jammer genoeg niet. Hij verliest gaandeweg zijn hardliner attitude door de emotionele investering die hij 'verzoekt' van zijn publiek. De familiale relaties van bijna al zijn personages in bijna al zijn films zijn gewoonweg slecht. Jackman in The Prestige verloor zijn vrouw en zoekt wraak, Dicaprio in Inception wil terug naar zijn kinderen, en - als triest dieptepunt - McConaughey die in interstellar alles doet om zijn dochtertje terug te zien. Het zijn telkens van die emotionele motivaties (die de studio eist om volk te kunnen lokken?) waar Nolan geen kaas van gegeten heeft. Ze zijn er altijd los over. Hier in Dunkirk heb je dat nevenplotje van de 17-jarige loser die een held wil worden zodat de krant over hem zou schrijven. Guess what happens in the end. Wat een lullig verhaaltje is me dat? Staat er 'lichtgelovige worst' op mijn voorhoofd? Nolan, stop met emotionele content te slijten en doe waarvoor je geboren bent: keiharde verhalen vertellen op een keiharde manier, want je verspilt je eigen en onze tijd. Erik, ik had net de tegenovergestelde reactie van jou bij het moment wanneer Branagh door die verrekijker kijkt. Die zeemzoeterige momenten horen mijns inziens niet thuis in de intelligente cinema die Nolan zo goed aankan. Het is zo fucking oubollig. Bijkomend probleempje: het verhaal van Dunkirk kent geen climax. Ze druipen het gewoon af. Waarom dan er toch één forceren in je film? Omdat het publiek het eist? Omdat filmtaal zo werkt? Dat is een onderschatting van onze intelligentie. En bovendien werkt oorlog zo niet. Oorlog is hard. Je film is half hard. Applaudisserende soldaten bij het overvliegen van de Spitfire? Ik dacht nu komt er iemand die zijn tranen droogt met de union jack... Ik ben een beetje cru, vooral omdat Nolan telkens in dezelfde val trapt. Hij blijft een heel fascinerende regisseur die een heel coole positie heeft veroverd in Hollywood om zijn verdomde zin te doen. En zijn films zijn altijd kwaliteit. Maar ik zou willen dat hij stopt zo in te zitten met het behagen van zijn publiek. Gouden tip: be hardcore.