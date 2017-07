Alsof ze voelden dat ze na het lamentabele ‘Cars 2’ iets goed te maken hadden, komt Pixar nu aanzetten met de allermooiste aflevering tot nu toe. Bliksem McQueen is niet langer die flitsende raceauto van vroeger: hij is oud, gammel en versleten en wordt meedogenloos ingehaald door hoogtechnologische machines die in de meest geavanceerde simulators trainen en hem spottend ‘lekbak’ noemen. Van de baan geduwd worden door een nieuwe zelfbehaaglijke generatie: vroeg of laat staat het ons allemaal te wachten. Wanneer Bliksem raad gaat vragen aan de oude leermeester van Doc Hudson, lijkt ‘Cars 3’ heel even een nostalgisch eerbetoon te worden aan the old ways – maar dat is buiten die nieuwe gele auto gerekend. Een goede zet ook om Takel naar de achtergrond te duwen: de ukken zijn misschien dol op die lispelende sidekick, maar wij vinden hem even irritant als Jar Jar Binks. En hebben we u al gezegd dat de animatie alweer fabuleus oogt?