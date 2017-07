Wat valt er vandaag nog te vertellen over de Buena Vista Social Club, die bende ouwe paaien die maakten dat we allemaal heel even een beetje verliefd werden op de Cubaanse muziek? De hype is uitgedoofd, de belangrijkste leden – Ibrahim Ferrer, Rubén González en Compay Segundo - zijn allang dood, de cd ligt ergens achteraan in uw kast stof te vergaren. En toch is het een fijn weerzien met de band, zelfs al zit u meestentijds te kijken naar gerecycleerd archiefmateriaal, oude interviews en verloren outtakes uit de documentaire van Wim Wenders. Heerlijk om die knarren op het podium te zien genieten van het immense succes dat hun in de herfst van hun leven – en in het geval van Ferrer ook nog eens na een bijzonder armoedig bestaan – alsnog te beurt viel. En ja, wanneer je hen ‘Chan Chan’ hoort inzetten, is het toch weer alsof de hemelingen de bongo’s beroeren. Eraf blazen, dat stof!