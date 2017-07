Valerian and the City of a Thousand Planets

‘Valerian’ gaf ons het gevoel dat we veel te lang waren blijven hangen in de Cantina, die door allerhande ruimterassen gefrequenteerde bar op Mos Eisley waar Luke en Han elkaar in ‘Star Wars’ leren kennen. Wanneer de nieuwe sciencefictionfilm van Luc Besson niet zucht onder de afstompende actie en onder een plot die alwéér eindigt met een tikkende tijdbom, kreunt de film namelijk onder een overdaad aan rare creaturen, aangevuld met twee hoofdacteurs die over te weinig uitstraling beschikken om een ruimtesaga te dragen. Over de Cantina gesproken: de ‘Valérian’-stripverhalen van Pierre Christin en Jean-Claude Mézières zouden als blauwdruk hebben gediend voor de oorspronkelijke ‘Star Wars’-trilogie, en naar verluidt zit het de tekenaars hoog dat George Lucas hun daar nooit erkenning voor heeft gegeven. Nu lijkt het ruimteschip van Valerian inderdaad een beetje op de Falcon, maar als we het werk van Besson naast dat van Lucas leggen, dan weten we wel wie de onvergetelijkste film heeft gemaakt.