Just Like Our Parents

DRAMA De eerste scène uit dit Braziliaanse drama dropt u in een gezellig familietafereeltje: iemand roept ‘Iedereen aan tafel!’, de stoofpot staat al klaar, extra stoelen worden aangesleept, daar is dochterlief met de borden en hé, maak eens plaats voor de rijst! Het drama vangt aan wanneer de moeder van Rosa middels het onthullen van een schokkend geheim ineens een bom in de stoofpot laat vallen. Wat de mama – met een killige directheid – onthult gaan we hier uiteraard niet verklappen: laten we het erop houden dat zich in de schoot van de familie ineens donkere diepten openen waarin de jaloezie, de nijd en de frustraties als slibber beginnen rond te klodderen.