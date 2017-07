DRAMA Haar oma stopt haar nog gauw een communieprentje van haar moeder in haar handen (‘Zo is ze bij je’), waarna het meisje in een auto plaatsneemt. En zo begint voor de 6-jarige Frida, die zopas haar mama heeft verloren, de zomer van 1993, die ze bij haar oom op het platteland doorbrengt. Iedereen is erg lief voor haar, maar bij de slager hoort ze de grote mensen rare dingen zeggen: ‘Ik wist niet dat mensen vandaag nog van longontsteking konden sterven... Een schelletje ham, schatje?’ Het bijzondere aan dit drama is dat de cineaste niet mikt op de grote emoties, maar zich beperkt tot het observeren van de alledaagse bezigheden van het meisje: groenten snijden, een bad nemen. Alsof de camera zélf angstvallig zit te wachten op het moment dat het verdriet eindelijk zal binnenkletteren. Of dat moment ook komt, laten we hier in het midden, maar de weg ernaartoe vond deze jongen niet altijd even boeiend.