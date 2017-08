DRAMA Voor de roman ‘The Circle’ van Dave Eggers werd vier jaar geleden en masse de lofbazuin gestoken. De verfilming van James Ponsoldt kan op heel wat minder clementie rekenen: zielen die het kunnen weten, hebben het in hun reviews over ‘een armzalige adaptatie die de intrigerende ideeën uit het boek massaal laat vallen’ en over ‘een sterk versimpelde versie van de rijk gelaagde roman’. Zelf zijn we niet bij machte om een vergelijking te trekken tussen beeld en woord, vanwege het boek nog niet opengeslagen, maar zo op het zicht vonden we de film niet zo rotslecht als de vernietigende kritieken laten uitschijnen.