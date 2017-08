ANIMATIE De lamlendigste film ooit! Toch als we de apocalyptisch negatieve Amerikaanse reviews mogen geloven. Nu is er aan ‘The Emoji Movie’ inderdaad veel dat stinkt: het verhaal is een doorslagje van ‘Inside Out’, en op de in de plot verwerkte sluikreclame – over Dropbox: ‘Hier ben je veilig voor virussen!’ – staat geen maat. Maar een totaal waardeloze prul? Nee, daarvoor hebben we nét iets te hard genoten van de manier waarop de makers het binnenste van uw smartphone hebben omgetoverd tot een kleurrijk universum waarvan de bewoners dromen van de cloud, maar meestal in de prullenbak eindigen. Daarvoor hebben we ook iets te hard gelachen: bijvoorbeeld met die bijtend ironische offscreenstem die ons vertelt over ‘de belangrijkste uitvinding in de geschiedenis van de communicatie: de emoji’. Of met die gag waarbij je enkele ouderwetse letters, punten en komma’s in rolstoelen over het trottoir ziet rollen. Tiens, we hebben ons precies nog geamuseerd met de slechtste film aller tijden.