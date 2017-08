HORROR In tegenstelling tot de in de bioscoopzaal aanwezige social influencers, die op dit eigenste moment ongetwijfeld zitten te instagrammen dat ze ‘Annabelle: Creation’ een echt goeie, scary horrorfilm vinden, als tegenprestatie voor de cadeautjes die ze voor aanvang van de screening uit handen van de filmdistributeur kregen (hashtag#ItakeBribes), vonden wij de gruwel in de prequel op ‘Annabelle’ (2014) nogal tam. Het verhaal begint erg sfeervol, maar algauw bleek dat we te maken hadden met een typisch geval van schijnhorror: ziehier een film die wel af en toe doeltreffend ‘Boe!’ zegt, maar die ons op een dieper, primitiever niveau op geen enkel moment zenuwachtig heeft gemaakt (zoals ‘The Exorcist’ of ‘The Conjuring’ dat bijvoorbeeld wél deden). Overigens kreeg ook uw dienaar aan de ingang van de zaal een gratis ‘Annabelle: Creation’-kussen in de handen gepropt. Maar omdat wij nu eenmaal niet te verlokken zijn, tenzij door Gisele Bündchen, hebben we er meteen onze ongewassen derrière in gedrukt.