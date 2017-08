The Dark Tower

FANTASY Afgaande op de voortekenen, stond deze toren vanaf het prille begin van het productieproces op instorten. Om te beginnen hadden de scenaristen er naar verluidt een hele kluif aan om het uit acht boeken bestaande magnum opus van Stephen King in één scenario te wurmen. Tijdens de opnames botsten diverse artistieke visies als hertengeweien tegen elkaar, er werd 6 miljoen dollar gespendeerd aan reshoots, regisseur Nikolaj Arcel (‘A Royal Affair’) werd uit de montagekamer geflikkerd, de release werd meermaals uitgesteld en de eerste testscreenings draaiden uit op een catastrofe. Stephen King zelf verklaarde tijdens een recent interview dat de hardcorefans van de boeken wellicht ontgoocheld zullen zijn, maar hij gaf finaal wel zijn zegen aan het eindresultaat: ‘They’ve done a wonderful job.’ En er is geen reden om aan te nemen dat King zou liegen, want als hij een verfilming maar niks vindt, dan zégt hij het ook, zoals die arme Stanley Kubrick indertijd mocht ondervinden met het door King verguisde ‘The Shining’.