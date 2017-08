Atomic Blonde

ACTIE Behalve een perfecte soundtrack (Bowie! A Flock of Seagulls! Duran Duran!), een poepgoeie Charlize Theron, schitterende Berlijnse locaties én een memorabele stoeipartij bevat deze spionagethriller één van de spectaculairste en best gechoreografeerde actiescènes die we ooit op het witte doek zagen: het in één lange ononderbroken take – nou ja, zo lijkt het – opgenomen lijf-aan-lijfgevecht in het appartementsgebouw. Het geweldigste aan die hele sequens is dat hoe langer het duel duurt, hoe feller u Theron naar adem kunt zien happen en hoe meer ze op haar vermoeide benen begint te wankelen – wanneer de laatste tegenstander zich aandient, moet ze zichzelf bijna van de vloer rapen. En nog is het niet gedaan, want meteen daarna krijgt u – in diezelfde ononderbroken scène – een al even schitterend in beeld gebrachte autoachtervolging! We hadden zin om op te springen en te applaudisseren, ware het niet dat we aan het scherm gekluisterd zaten.