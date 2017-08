KOMEDIE Dankzij ‘Elvis & Nixon’ bent u er zelf bij wanneer de rock-’n-roller – zonnebril, zijden sjaaltje – en de president elkaar op 21 december 1971 ontmoeten in de Oval Office van het Witte Huis. Waarschuwing: die ontmoeting heeft écht plaatsgevonden, zie de iconische foto van de handdruk die ze elkaar achteraf gaven, maar het relaas dat de filmmakers u hier serveren, is een fantasietje. Echt inventief wordt het scenario nooit – uiteráárd loopt Elvis op de luchthaven twee Elvis-nabootsers tegen het lijf die hem vertellen dat-ie op de imitatorenwedstrijd een goeie tweede zou zijn – maar het onwezenlijke van de hele situatie toverde niettemin een continue grijns op onze smoel. Zelfs wanneer Shannon & Spacey in een niemendalletje als ‘Elvis & Nixon’ staan te acteren, is het een plezier om hen bezig te zien, en wanneer Elvis tijdens z’n spiegelmonoloog heel even in z’n droefgeestige ziel laat kijken, zult u in de zaal een zijden sjaaltje kunnen horen vallen.