Wolf and Sheep

DRAMA Een schaap loopt beangstigend luid te mekkeren, iemand staat een groot mes te slijpen, een andere man pookt het vuur al op. ‘Hola,’ zo dachten wij, ‘dit gaat niet goed aflopen voor dat schaap.’ En inderdaad: ‘Heb je de juiste ader wel doorgesneden?’ vraagt één van die mannen in de volgende scène, een vraag die wordt beantwoord met een voor dat schaap weinig bemoedigend ‘Jawel, hoor’. Welkom in één van de meest desolate streken in Afghanistan, waar familieleden zo ver van elkaar wonen dat het een jaar duurt om iemand te bereiken. Even dachten we dat we naar een documentaire zaten te kijken over schaapherders, tot er in de schemering ineens een groen-fluorescerende gedaante van de heuvel begon af te dalen – een fee, zo bleek – en we in één klap beseften dat we naar een speelfilm met een onverwacht mooie poëtische vibe zaten te kijken. De voetafdruk van de fee staat nog steeds in onze ziel.