DRAMA Wie de voorbije weken in een bioscoopzaal heeft vertoefd, zal het vast wel geroken hebben: de geur van knetterend oestrogeen. In ‘Wonder Woman’ beslecht superheldin Diana in haar eentje de Eerste Wereldoorlog, in ‘Atomic Blonde’ beweegt superspionne Lorraine Broughton zich kickboksend door Berlijn. Een geinig – en nogal voorspelbaar – neveneffect van al dat donderende vrouwelijke geweld dat dezer dagen door de multiplexen raast, is dat je de voorbije weken overal artikels en webposts zag verschijnen over hoe Hollywood eindelijk de girl power heeft ontdekt en hoe de filmzomer van 2017 stilaan de Zomer van de Sterke Vrouw aan het worden is. En ja, het ís ook goed om eindelijk eens enkele films te zien waarin de vrouwelijke personages voor één keer niet tot love interest worden gereduceerd. En dat die vrouwen daarnaast worden vertolkt door sexy chicks als Gal Gadot en Charlize Theron, is voor ons, mannelijke wellustelingen, uiteraard mooi meegenomen.