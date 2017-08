DRAMA Normaal voelt een mens zijn eigen hart niet kloppen, zo lezen we op één of andere gezondheidssite. Wel, tijdens ‘120 battements par minute’ voelden we onze tikker anders loeiend hard tekeergaan, zo gepakt waren we. Dit drama neemt u mee naar de beginjaren van het aidstijdperk, toen de jonge activisten van de actiegroep ACT UP tijdens tumultueuze discussies en gewaagde guerrilla-acties de onverschilligheid van de overheid, de traagheid van de geneesmiddelenindustrie én de je m’en fous-houding van de eigen holebigemeenschap aanklaagden: ‘Och, de Gay Pride wordt weer treurig, met zombieachtige nichten die niks over aids willen horen.’ De keuze van regisseur Robin Campillo (van het mooie ‘Eastern Boys’) om de vergaderscènes zo lang mogelijk uit te rekken stelde ons uithoudingsvermogen aanvankelijk zwaar op de proef, maar gaandeweg begint die eigenzinnige aanpak te lonen. En hoe Campillo de laatste tonen van ‘Smalltown Boy’ van Bronski Beat laat overvloeien in de moeizame ademhaling van een aidspatiënt: zielsaangrijpend.