ACTIE Ryan Reynolds (van ‘Deadpool’- en ‘Green Lantern’-faam) en Samuel L. Jackson (geen introducties nodig) samen in één film: dit had moeten vonken. Eilaas! Ieder zijn mening natuurlijk, maar wij vonden het pijnlijk om te zien hoe iedereen in ‘The Hitman’s Bodyguard’ op automatische piloot z’n ding staat te doen: Jackson haalt als de huurmoordenaar die binnen de 24 uur voor het internationaal gerechtshof in Den Haag moet verschijnen, z’n roemruchte boze blik en z’n welbekende ‘Motherfuckers!’ nog eens boven, Gary Oldman speelt voor de zoveelste keer in zijn carrière een Oost-Europese booswicht met een moddervet dreigend accent, en Reynolds is als de lijfwacht van bovengenoemde huurmoordenaar gewoon zijn irritante zelf. Wie verhaalgewijs graag platgetreden paden bewandelt, wie een boontje heeft voor acteurs die hun kwaliteiten in ruil voor een ongetwijfeld mooi loonbriefje voor de camera staan leeg te melken, en wie het heeft voor running gags met auto’s die naar stront meuren, zal deze actiekomedie best kunnen smaken.