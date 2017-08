DRAMA Pech voor de 17-jarige Maddy: door een slecht werkend immuunsysteem heeft ze haar huis nog nooit mogen verlaten. Ergens konden wij met haar meevoelen: sinds wij werden afgewezen door die ene blondine, leven wij volledig ingekerkerd in onszelf. Nu mag Maddy niet klagen: in haar villa bevinden zich de meest hoogtechnologische voorzieningen, waaronder zelfs een luchtsluis. Het moet zijn dat Obamacare, ondanks de vele tekortkomingen, toch veel voordelen biedt. Maar dan raakt Maddy smoor op de nieuwe buurjongen, die op z’n skateboard in slow motion langs haar raam zweeft. Ons tienerhart – ja, het zit er nog – werd er helemaal week van (van elkaar houden, maar elkaar niet mogen aanraken: triest). Maar die ene twist vonden we er wel grandioos over. O, ja: dankzij ‘Everything, Everything’ hebben we zin gekregen om nog eens te kijken naar ‘The Boy in the Plastic Bubble’, een topper uit het zo-slecht-dat-ie-weer-hilarisch-wordt-genre, met de piepjonge John Travolta in de Maddy-rol. Check it out!