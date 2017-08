DRAMA ‘Patti Cake$’ neemt u mee naar Bergen County, een godvergeten uithoek in New Jersey, waar de bewoners gebukt gaan onder de godsonmogelijkheid om werk te vinden en hun uitkeringen meestal opdoen aan de drank, in cafés waar je op de toiletmuren krabbels kunt aantreffen van het genre ‘Als pikken konden vliegen, dan was dit een luchthaven’. Hier woont Patricia Dombrowski, die de stinkend lange dagen meestal begroet met een welgemeend ‘Fuck this fucking place!’