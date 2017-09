ACTIE ‘I need your clothes, your boots and your motorcycle’: vanaf deze week krijgt u de niet te versmaden kans om de digitaal gerestaureerde versie van één van de beste actiefilms aller tijden (opnieuw) op een verpletterend groot wit doek te gaan bekijken. Uiteraard ogen sommige elementen uit ‘Terminator 2: Judgment Day’ vandaag onbedoeld als grappige retro decorstukken, zoals het ‘Missile Command’-videospelletje in het lunapark. Toch zien de meeste effecten er nog steeds indrukwekkend uit, met als hoogtepunt (zo vinden wij zelf) de vloeibare T-1000 die uit die zwart-witgeblokte vloer oprijst. Nu het nog maar enkele weken geleden is dat Facebook een experiment stopzette omdat twee robots in een eigen taal met elkaar begonnen te spreken, voelt ‘T2’, met die dreigende ‘Skynet becomes self-aware at 2.14 a.m.’-doemsfeer, zelfs nog meer visionair aan dan in 1991. ’t Is alleen jammer dat Cameron blijft vasthouden aan zijn 3D-obsessie. Digitaal gerestaureerd of niet, dat brilletje op onze neus voelde volstrekt overbodig.