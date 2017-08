Seven Sisters

SF Deze dystopische sciencefictionfilm – in de rest van de wereld te bekijken op Netflix, in België alleen in de zalen – speelt in het jaar 2073: de wereld beleeft een bevolkingsexplosie, er dreigt een voedseltekort, en om de problemen het hoofd te bieden hanteert de regering een bikkelharde éénkindpolitiek. Om zijn kleindochters uit de greep van de meerlingenpolitie te houden bedenkt de opa van de zussen Settman, een illegaal verwekte zevenling, een ingenieus plan – dat u zelf mag gaan ontdekken. Wanneer vervolgens één van de zussen verdwijnt, knalt er een routineuze maar best genietbare actieprent los waarin door straten wordt gerend, van dakrand naar dakrand wordt gesprongen en één van de zusjes de vingerscan-beveiliging van een geweer omzeilt met behulp van een afgehakt kootje. Dit moet ook de enige film in de geschiedenis zijn waarin u Noomi Rapace – goed op dreef – in zevenvoud aan de botjes van een Noorse rat kunt zien kluiven. Smakelijk Noomi!