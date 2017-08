DRAMA In de 17de eeuw was de wereld in de ban van de bollenrazernij, waarbij speculanten gigantische bedragen op tafel legden voor – wat bezielde die mensen – tulpenbollen. Als het nu nog vergeet-mij-nietjes waren geweest! De tulpenmanie groeide uiteindelijk uit tot de eerste economische zeepbel uit de wereldgeschiedenis, te vergelijken met de handel in aandelen van Lernout & Hauspie. Als de plot van ‘Tulip Fever’ beperkt was gebleven tot de dramatisering van die tulpenkwestie, dan had er misschien een boeiend historisch drama in gezeten; de scènes waarin een hoop dolgedraaide speculanten in een zijkamer van een rumoerige herberg – de 17de-eeuwse versie van de beursvloer – met overslaande stemmen op één lullige tulpenbol staan te bieden, behoren tot de beste van de film. Maar neen, de scenarist achtte het nodig om ook nog eens twee liefdesverhalen in de potgrond te smijten, én een zwangerschapscomplot dat het geheel in een regelrechte farce doet veranderen. Alicia Vikander blijft evenwel een prachtig meizoentje.