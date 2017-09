DRAMA Eerlijk: wij wisten tot voor kort helemaal niets af van het levensverhaal van Maud Lewis, maar dankzij ‘Maudie’ zijn we van die onwetendheid genezen. Aan het begin van de film is Maud (Sally Hawkins) nog een deerniswekkend vrouwtje dat door de maatschappij – we bevinden ons in Nova Scotia, Canada, in het begin van de jaren 30 – wordt uitgespuwd; wanneer zij voorbijkomt, kijkt zelfs God niet op van zijn kopje koffie. Maud loopt krom van de artritis, haar tante behandelt haar als een klein kind, en de kinderen uit het dorp gooien stenen naar haar – de gemene streken die mensen uithalen wanneer je er een beetje anders uitziet!