ACTIE Wanneer haar zoontje voor haar ogen een auto wordt ingesleurd, laat de serveerster Karla (Halle Berry) onmiddellijk alle serviesgoed vallen: ze klampt zich onder het brullen van ‘Laat hem eruit!’ met haar vingertoppen vast aan de wegstuivende auto, sjeest nog enkele tientallen meters als een wapperende vlag aan de zijkant van het voertuig mee, duikt vervolgens in haar eigen auto en zet met de onvermijdelijke gierende banden de achtervolging in. Ze zweert met de gloedvolheid van een Oscarwinnares in de dop hardop een dure eed: ‘Waar je ook heen gaat, ik zal vlak achter je aan zitten, waar dan ook!’ Aldus laat de serveerster – die in de eerste scènes nog gedwee Belgische wafels voorschotelde aan arrogante klanten – zich kennen als een fast & furious mom. Nu, mocht die achtervolging op filmisch vlak nog enige gensters hebben geslagen, dan zouden we Berry’s lamlendige vertolking misschien in de kofferbak hebben kunnen wegmoffelen. Helaas. Dom Toretto, kom snel terug!