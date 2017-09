Una Mujer Fantástica

DRAMA Voor onze transseksuele medemensen loopt het leven blijkbaar niet altijd van een leien borstprothese. Iemand noemt Marina (rol van de transgender Daniela Vega) een monster, tijdens de herdenkingsdienst voor haar overleden vriend wordt ze als een hond de kerk uit gejaagd, een autoritje draait uit op een gruwelijke vernedering. De lijdzaamheid waarmee Marina de schimpscheuten ondergaat, werkt soms op de zenuwen: waarom zet ze gewoon haar nagels niet in de tronies van al die klootzakken? Maar dat is natuurlijk net het punt: Marina weigert zich te verlagen tot het niveau van die onverdraagzame aapmensen. Regisseur Sebastián Lelio giet de calvarietocht van zijn hoofdpersonage nu en dan in mooie tableaus: zo zien we Marina in een prachtig vormgegeven scène létterlijk tegen de wind in lopen. Wat níét had gehoeven: de camera minutenlang op Marina richten en ondertussen ‘(You Make Me Feel Like a) Natural Woman’ van Carole King uit de boxen laten knallen. Mooie song, kleffe scène.