DRAMA De maker van ‘The Artist’ komt aanzetten met een gewaagde biopic: het onderwerp van ‘Le redoutable’ is niemand minder dan Jean-Luc Godard, de vader van de nouvelle vague. ‘Le redoutable’ zoomt (uiteraard met een handcamera) in op het jaar 1968, toen Godard in het huwelijk trad met de toen 20-jarige Anne Wiazemsky en in Parijs deelnam aan de studentenprotesten. Een flatterend portret is ‘Le redoutable’ niet geworden: alsof hij een eitje met de man had te pellen, schildert Hazanavicius Godard af als een van zelfhaat doortrokken ettertje dat kakt op zijn eigen fans. Die fans zullen wellicht nog kunnen gniffelen met de talrijke filmische knipoogjes – zie Godard recht in de camera kijken! – maar wij zijn afgeknapt op het vermoeiende incestueuze sfeertje dat rond deze film hangt. De twee hoofdacteurs een gesprek laten voeren over naakt in de cinema terwijl ze zélf naakt rondparaderen: u vindt het misschien een geinig spelletje, wij vinden het flauwe cineastenhumor.