Wij hebben in de donkere zaal al veel enge dingen gezien, van het rondtollende hoofd van Linda Blair in ‘The Exorcist’ tot de onderdompeling in het deprivatiereservoir in ‘A Cure For Wellness’, van de duivelse machinerieën in ‘Saw’ tot het ijselijke lot van de willoze mannen in ‘Under the Skin’, maar zelden werden we zódiep verontrust als door die eerste horrorscène uit ‘It’: die kleine jongen die in de steeds heviger wordende regen zijn bootje in de goot laat drijven, dat sinister geverfde clownsgezicht dat uit dat rioolgat komt priemen, het bloed en het regenwater die zich vermengen tot een donkere uitdeinende vlek... Dat het ons bij het zien van dit gruweltafereel wit om de neus werd, komt wellicht doordat die scène inspeelt op hetzelfde diepe, allesoverheersende angstgevoel dat ook zo doeltreffend wordt opgeroepen in het Jommeke-album ‘De Koningin van Onderland’ – namelijk dat er in de stad een fantoom rondwaart die de kinderen komt schaken.