In zijn debuutfilm ‘Pi’ dompelde hij ons onder in de koortsdroom van een jonge wiskundige met een obsessie voor het getal pi, in ‘Requiem for a Dream’ sleurde hij ons mee in de junkiehel en in ‘Black Swan’ trok hij ons binnen in de verknipte geest van een balletdanseres. Yep, in de wonderbaarlijke werelden van regisseur Darren Aronofsky valt altijd wat te beleven. Maar niets – geen trailer, geen lsd-pil, geen preventieve opname in een krankzinnigengesticht – had ons kunnen voorbereiden op de infernale trip die zijn nieuwe film ‘Mother!’ is. En wie gaat kijken, zal merken dat dat uitroepteken er met een goede reden staat.