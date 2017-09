Even vreesden we dat Sofia Coppola zich voorgoed had opgesloten in haar eigen filmbubbel (wij vonden haar laatste drie films saai en ontoegankelijk), maar met ‘The Beguiled’, haar interpretatie van de gelijknamige roman van Thomas Cullinan (eerder verfilmd door Don Siegel, met Clint Eastwood in de hoofdrol), lijkt ze weer contact te zoeken met het grote publiek.