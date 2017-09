Wind River

Jeremy Renner vertolkt in het regiedebuut van ‘Hell or High Water’- en ‘Sicario’-scenarist Taylor Sheridan een spoorzoeker (uit één luttele pootafdruk in de sneeuw kunnen afleiden dat de poema die de streek nu al een tijdje teistert net drie jongen heeft gebaard, een zilvergrijze vacht heeft en Dostojevski leest: respect!) die samen met een bij gebrek aan thermisch ondergoed totaal verkleumde FBI-agente (Elizabeth Olsen) in een indianenreservaat de moord op een tienermeisje onderzoekt.