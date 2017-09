Hoe zou het eigenlijk zijn met het klimaat? Niet zo best: uit het vervolg op ‘An Inconvenient Truth’ blijkt dat we hoe langer hoe meer terechtkomen in een wereld van onverbiddelijke stormen en stijgende zeeniveaus. Aan de hand van adembenemende beelden laat Al Gore – grijs geworden en nog steeds rondtrekkend met zijn slideshow – zien hoe het wegspuitende water van de smeltende ijskappen in Groenland duizenden kilometers verder komt opborrelen uit de riolen van Miami. Boeiend, maar het probleem is dat deze documentaire soms meer lijkt te draaien rond Gore dan rond de klimaatcrisis. De wijze waarop regisseurs Bonni Cohen en Jon Shenk de beelden aan elkaar hebben geplakt, doet zelfs uitschijnen dat Gore de grote redder was van de historische klimaatconferentie in Parijs in 2015 – maar in hoeverre gaat het hier om de waarheid, en in hoeverre om een montage-truc? Niettemin houden wij met een angstig oog de riolen in onze straat in de gaten.