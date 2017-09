Kingsman: The Golden Circle

Trillend van opwinding betraden we – uiteraard in kostuum en met de paraplu aan de pols – de zaal: de eerste ‘Kingsman’ was immers een geweldig entertainende, met een heerlijke rotvaart vooruitswingende actieprent waarin heerlijk werd gedold met de clichés uit het spionnengenre. Diep ontgoocheld gooiden we onze paraplu achteraf in het kanaal: het begin – het gevecht op de achterbank van de Londense taxi op de tonen van ‘Let’s Go Crazy’ van Prince – belooft nog veel goeds, maar wat volgt, is ongeveer even ongeïnspireerd als de doorsnee ‘Transformers’-vervolgfilm. Nieuwkomer Channing Tatum verdwijnt alweer snel uit het verhaal, de actiescènes ogen opmerkelijk fake, de hele klucht duurt veel te lang en wat een crowdpleasend hoogtepunt had moeten zijn – de verrijzenis van U Weet Wel Wie – voelt aan als een misslag. En om de zichtbaar oud geworden Elton John op te voeren als een soort dikke running gag: pijnlijk. Eén van de grootste sofs van het filmjaar tot nog toe.