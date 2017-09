‘The Glass Castle’ is het waargebeurde verhaal van Jeannette Walls, die opgroeide met een mama die liever schilderijen dan eten maakte en met een hippievader die steevast ‘het systeem’ van alles de schuld gaf. Maar net zoals de kinderen van Viggo Mortensen in ‘Captain Fantastic’ stilaan doorkrijgen dat hun wijze vader in feite een weirdo is, zo krijgt ook Jeannette in de smiezen dat haar bohemien-vader eigenlijk een wispelturige zuipschuit is. Wij kregen dan weer snel de ondraaglijke meligheid van ‘The Glass Castle’ in het snotje. Ter illustratie: eerst zien we de vader brullend een cold turkey doorworstelen, in de volgende scène zien we hoe hij – afgekickt en herboren – in de tuin zijn kinderen staat te knuffelen (‘Papa, we hebben je gemist!’) terwijl de sneeuw op het gezin begint neer te dwarrelen en er – je houdt het echt niet voor mogelijk – een kerstsong losbarst: ‘O Christmas tree, o Christmas tree, how lovely are thy branches!’ Kom terug, Captain Fantastic!