Als echt cinefiel toch gisteravond naar "Le fidèle"gaan zien en wat "ontdaan" buitengekomen.Eigenlijk mijn genre film niet maar kom,de film is goed gemaakt wat de scenes en de fotografie betreft maar de verhouding in het verhaal tussen de keiharde gangsterscenes en het liefdesverhaal loopt fout.Ik merk dat ik het laatste halfuur van de film mij echt flink beginnen ergeren heb aan de verhaallijn,wat brengt hij er toch nog allemaal nog bij zeg, het is net of er nog wat plotwendingen moeten worden bijgesleurd om nog extra brutale en harde scenes te kunnen tonen.Dit maakt de film om den duur wel erg ongeloofwaardig maar een miskleun is het niet,onevenwichtig wel.Voor de liefhebbers van het genre!