Naar deze film keken wij met bovengemiddelde belangstelling uit: omdat hij werd geregisseerd door de maker van de mooie docu ‘I Am Not Your Negro’, én omdat wij die vermaarde Karl Marx best weleens wilden leren kennen. Nu willen we hier geen oordeel vellen over zijn gedachtegoed, maar de waarheid gebiedt ons te zeggen dat wij de monologen van de jonge Marx (August Diehl) vaak onbegrijpelijk vonden. Kon die Marx zich áf en toe niet eens uitdrukken in simpele slogans, zoals onze Vlaamse politici? En geen idee of het hier gaat om een bewuste stilistische keuze, maar wij vonden het ietwat teleurstellend dat we nauwelijks iets te zien kregen van de steden waar Marx verbleef. Of hij nu in Brussel of Parijs vertoeft, Marx lijkt zich altijd in hetzelfde benauwende kamertje te bevinden. Dus neen, veel heeft ‘Le jeune Karl Marx’ ons niet bijgebracht. We zullen ons dan toch eens aan ‘Das Kapital’ moeten zetten.