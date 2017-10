Juliette Binoche vertolkt in het op mooie dialogen drijvende ‘Un beau soleil intérieur’ een dame die zich in die merkwaardige zone bevindt tussen bíj iemand zijn en níét bij iemand zijn. Anders gezegd: ze is de geheime minnares van een getrouwde bankier. Isabelle zoekt wel naar de ware liefde, maar één van haar problemen is dat ze zich té graag ophoudt in het milieu van galeriehouders, theatermensen en acteurs. En het zijn die mensen, en de manier waarop ze stiekem neerkijken op het gewone volk, die door regisseuse Claire Denis mooi in hun hemdje worden gezet (‘O, ik wil weleens met een kapstertje naar bed, maar om een échte relatie te hebben moet ik iemand ook kunnen bewónderen’). De scène waarin enkele kunstenaars tijdens een boswandeling het landschap becommentariëren (‘Daar! Een troep ganzen!’) getuigt niet alleen van een scherp inzicht in de bekrompenheid van de menselijke geest, maar tevens van een geweldig gevoel voor satire.